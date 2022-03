Fotod ⟩ Politsei nõustab piiril siia saabuvaid sõjapõgenikke

«Teeme endast oleneva, et Eestisse saabuvatel ukrainlastel oleks siin turvaline olla. Loomulikult tahavad nad esimesel võimalusel tagasi koju, aga kuni see pole sõja tõttu võimalik, hoolitseme nende eest Eestis, tagades neile esmavajaliku nagu majutus, toit, meditsiin ja nõnda edasi. Sel eesmärgil on Valgas Eesti-Läti piiril ka meie patrullid, et jagada saabuvatele ukrainlastele infot, kus ja kuidas Eesti riik ja meie inimesed neid aitavad. Seni on Valga kaudu Eestisse saabunud üksikud ukrainlased, kuna oleme palunud, et Eestisse saabumisel kasutataks võimalusel Ikla piiripunkti,» selgitas Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk.

Valgas piiril olukorda jälgiv patrullpolitseinik Mikk Tehvan lausus, et eesmärk on välja selgitada, kas saabuvatel ukrainlastel on Eestis koht, kuhu minna. «Kui neil on Eestis asukoht, kuhu jääda, siis see on kõige parem. Kui ei ole, anname neile kontaktid, kellega ühendust võtta. Meie siin konkreetselt elukohti ei jaga. Lähenetakse vajaduspõhiselt. Vaadatakse, kui palju neid on ja jaotatakse nad Eesti peale ära.»