Galerii ⟩ Valgas näeb kohaliku arestimaja aardeid

Näituseks «Valga arestimaja aarded» valmistumine algas 2019. aasta sügisel, kui näituse koostaja Hanno Valdmann tuulas läbi kunagise miilitsa kainestusmaja panipaiga. «Sealt tuli välja muu huvitava seas 1958. aastal avatud ENSV siseministeeriumi album õiguserikkujate piltidega, väga halvas seisukorras ja muu lasu all hallitanud. Ajapikku on talletunud kinnipeetavatelt ära võetud asju: isetehtud kaardipakk, leivast vormitud ning kuivatatud täringud ja kee, välgumihkli korpusest ja kingakontsatugevdusplekist kokku sulatatud nuga... Mikromootoriga tätoveerimisaparaat on paraku ühe väljapaneku tarbeks välja laenutatuna kaotsi läinud,» kirjeldas Valdmann.