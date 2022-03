Põlvamaalased on koondunud, et annetuste kaudu toetada Ukraina sõjas kannatanud Kulikovka sõpruspiirkonna inimesi. Teisipäeva lõunaks oli ukrainlastele kogutud mitu tuhat eurot.

Toetusaktsiooni algatajad olid Leo Kütt ning ettevõtjad Mihkel Peedimaa ja Jaan Konks. «Oleme varem korduvalt Kulikovkas käinud ning teame, et seal elavad meie head sõbrad,» lausus Kütt. Kulikovkat seob Põlvamaaga 52 aastat sõprussidemeid.

Räpina vallavalitsus palus sihtasutusel Räpina Inkubatsioonikeskus võtta vabatahtlike annetuste kogumine enda peale. «Oleme stardivalmis: kohe kui tekib võimalus ja otsest ohtu enam ei ole, sõidame Ukrainasse ning viime sõpruspiirkonnale toetusraha ise kohale,» kinnitas Kütt.

Tutvusringkond varemgi Räpinast abi saanud

«Praegu on selline aeg, kus saame oma sõpruspiirkonna heaks teha midagi sellist, mida kunagi tehti ka meie heaks,» viitas Räpina vallavanem Enel Liin aegadele, kui omavalitsuste ülesehitamise ajal ise humanitaarabi vajasime.

«Arvan, et seda muret, mis ukrainlaste seas hetkel valitseb, ei kujuta me siin tegelikult praegu keegi endale reaalselt ette,» lisas Liin. «Meil on Kulikovkas oma tutvusringkond, kelle heaks oleme aastate jooksul püüdnud hea tahte märgiks midagi teha. Oleme kogunud või eraldanud reservfondist raha näiteks lasteaia akende vahetuseks või tualettruumi väljaehitamiseks,» tõi ta näiteid minevikust.

Praegu käib abistamiskampaania Räpina inkubatsioonikeskuse kaudu, et annetusraha jõuaks just nendeni, kellega vallarahval on seni kontakte olnud. «Selle raha pärast ei pea annetajad muretsema, see jõuab kindlasti abivajajateni,» kinnitas vallavanem.

Leo Küti sõnul läheks väikese koguse humanitaarabi saatmine tolliformaalsuste tõttu kulukaks ja keerukaks. «Punane Rist ja teised suuremad abiorganisatsioonid saadavad korraga suurema koguse, sellisel juhul on humanitaarabi saatmisel mõte,» põhjendas Kütt, miks nemad pidasid mõttekamaks toetuseks pigem raha viia. «Ning see kogemus on meil olemas, et Kulikovkast antakse meile hiljem sendi pealt aru, kuhu raha on kulunud,» lausus Kütt ning lisas, et selline usaldus on tekkinud pikaajalise suhte järel.

Leo Kütt, Räpina inkubatsioonikeskuse juht «Kui küsisin, kuidas saaksime neid aidata, ütlesid nad, et praegu saame neid aidata ainult moraalse toega. Neil oleks eelkõige vaja relvi ja laskemoona, kuid selles osas meie ju aidata ei saa.»

«Nad küsisid näiteks luba, kas võivad kasutada 20 eurot, mis varasemast toetusest järele jäi, lasteekskursiooni koolibussi kuludeks.»

Pereisad rindel

Kulikovka asub piirist 70–80 kilomeetri kaugusel Tšernihivi linna lähistel, kus käib äge sõjategevus. «Mehed on kõik rindel, naised kamandavad kohapeal varjendites olemist. Neil on keelatud telefoni teel rääkida, sest see võib nende asukoha välja anda,» lausus Kütt.

«Olen Kulikovka inimestega olnud iga päev paari-kolme tunni tagant ühenduses. Kui küsisin, kuidas saaksime neid aidata, ütlesid nad, et praegu saame aidata ainult moraalse toega,» lausus Kütt. «Neil oleks eelkõige vaja relvi ja laskemoona, kuid selles osas meie ju aidata ei saa. Võitlejad on neil olemas.»

Kulikovka omavalitsus asub Tšernihivi oblastis Kiievist põhjas. See piirneb Valgevenega ja viimastel päevadel on seal käinud ägedad lahingud. Oblastikeskus on langenud korduvalt Vene sõjaväe raketirünnakute alla ning selle lähistel asuv Kulikovkagi pole sõjaõudustest puutumata jäänud. Kõik lähistel olevad suuremad maanteed on põlenud sõjaväetehnikat täis ning tavapärane elu on halvatud.

Pangarekvisiidid annetuse tegemiseks on: