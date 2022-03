Otepää lõpetas koostöölepingu Tšetšeeniaga

Otepää valla ja Vene Föderatsiooni Tšetšeeni Vabariigi riigiettevõtte, mida esindas Tšetšeeni turismiminister, vahel oli 2018. aastal sõlmitud koostöökokkulepe, mis on Eestis kütnud kirgi juba aastaid. Vallavalitsus leidis, et nimetatud lepe ei ole leidnud ellurakendamist. "Mööname, et tšetšeenid sõdivad mõlemal pool rinnet ja koostööleppe lõpetamine ei ole sihitud tšetšeeni rahva vastu, kes on samuti aastaid võidelnud oma sõltumatuse eest," märkis vallavalitsus.