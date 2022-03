Galerii ⟩ Piirilinlased kogunesid Ukraina toetuseks meelt avaldama

Meeleavaldus korraldati Valka kihelkonnaduuma eestvedamisel. Valka kihelkonnaduuma esimees Vents Armands Krauklis lausus, et see Putini algatatud sõda tõmbab väga selge piiri hea ja kurja vahel. «Siin ei ole enam kohta sümpaatiatele või antipaatiatele, kõik on äärmiselt selge. Putin ja Lukašenka ja inimesed, kes teda toetavad, on mõrtsukad. Need, kes annavad käske ja täidavad neid, on samuti mõrtsukad. Kes neid hukka ei mõista ja toetavad, on nende kaasosalised. Sellepärast on meie kõigi kohustus aidata ukrainlasi.»