Enim on nakatunuid Võrumaal

Võrumaal on nakatunuid 157, Valgamaal 87 ja Põlvamaal 83. Terves Eestis analüüsiti viimase ööpäeva jooksul 6559 testitulemust, millest 3564 osutus positiivseks.

3. märtsi hommikuse seisuga on haiglas 647 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 301 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 178 ehk 59,1% on vaktsineerimata ja 123 ehk 40,9% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.