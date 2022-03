Reedel oli teretamise päev

"Teretamine annab teistele teada, et oleme neid märganud ja tunnustad nende olemasolu ning et oleme nende suhtes sõbralikult meelestatud. Teretamine avab võimaluse dialoogiks, vestluseks. Dialoogile on omane mitmehäälsus, võimalus kõrvutada erinevaid mõtteid ilma tülli minemata. Oluline on valmisolek teist kuulata, märgata, tunnustada, tõsiselt võtta ja usaldada," sõnas peaasi.ee tegevjuht Anna-Kaisa Oidermaa.

Ta lisas, et keerulistel aegadel on eriti tähtis, et me ümbritsevatega heas kontaktis oleksime. "See võib aidata ennetada ja siluda pingeid, mis võivad tekkida. Kõik algab siiski silma vaatamisest ja “terest”. See on küll väga lihtne ja esimene samm, aga lihtsat ei pea pidama ebaoluliseks."