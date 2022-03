Politsei pöörab kriisis tähelepanu võimalikele provokatsioonidele

Vaher selgitas, et näiteks pälvib kindlasti politsei tähelepanu provotseerivate sümboolikate kasutamine. "Näiteks Z tähte kandev sõiduk kindlasti peatatakse ja palutakse see sümboolika eemaldada. Ja loomulikult viiakse läbi isikute kontroll," ütles Vaher.

Ta lisas, et politsei suurema tähelepanu all on ka Ukraina ja Vene saatkonnad.

Eesti-Läti piiril korraldab politsei- ja piirivalveamet väljujate pistelist kontrolli, et tuvastada võimalik varustuse või sümboolika vedu. Eesti-Vene piiril on olukord rahulik ja seal on rakendatud tõhustatud kontroll, märkis Vaher.