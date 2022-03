Neljapäeval toimetasid kohalikud kaitseliitlased ning teised vabatahtlikud saadetised bussidega Tallinna, kust need edasi Ukrainasse rändavad. «Punase Risti nimekiri on väga range. Kui keegi on küsinud, mis tarvis, siis rõhusin eelkõige niisketele salvrätikutele, sest kui sul vett ei ole, saab nendega tervet keha põhimõtteliselt pesta,» rääkis Haljend. «Duššigeelidele tõmbasime toidukiled ümber, et transpordi käigus ei hakkaks korgi vahelt nõrguma. Markeerimise kastid eesti, vene, inglise keeles, mis kõikides sees on. Meie kaste ei pea lahti võtma, sees uued puhtad asjad. Eesmärk on, et see saadetis peaks minema Ukrainasse sisse, mitte piirile.» Lisaks on keskusele annetatud hulganisti riideabi, kuid hetkel seda mõttekas piirile saata ei ole: abi on neist sõjapõgenikele, kes reaalselt Võrru kohapeale jõuavad.