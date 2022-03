Seelikukütid täiendavad Eesti kullafondi

Ansambli liikmed Svetlana Roht (Sven) ja Ester Vardja (Esper) rääkisid, et kolmele plaadile jõudis ligemale 150 salvestatud loost 70. «Enne küsisime muusikaprodutsent Aarne Valmise käest, kas nad tahavad teha ise valiku, aga Valmis kostis, et pange parem ise järjekord kokku. Näiteks Väikeste Lõõtspillide Ühingu plaadi puhul järjestas esmalt lood just plaadifirma, pärast aga tuli ikkagi kõik ümber teha. Meil tegi esimese eelvaliku Ester,» sõnas Roht.