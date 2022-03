Otepää vallavalitsus avas konto sõjapõgenike heaks

Vallavanem Jaanus Barkala sõnas, et praegu käivad läbirääkimised Otepää sõpruspiirkonna Palanskiga, et sealt tulevaid sõjapõgenikke Otepääle majutada.

«Otepää vallavalitsus on eraldanud 10 000 eurot reservfondist, et katta kohapeal sõjapõgenike kulud, kuid ootame siiski võimalusel ka vallaelanike abi, sest põgenikevoog võib ühel hetkel väga suureks kasvada,» ütles Barkala. «Tänan kõiki, kes meile oma majutus- ja tööpakkumise võimalustest teada on andnud ja kutsun kõiki, kellel võimalusi ja kes pole veel sellest teada andnud, kirjutama e-posti aadressil ukraina@otepaa.ee.»