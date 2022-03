COVID ⟩ Kolmapäeval lisandus Lõuna-Eestis 161 nakatunut

Kõige kõrgema nakatumisnäitajaga maakond on Lõuna-Eestis viimase kahe nädala nakatumiste kohaselt Põlvamaa, kus 100 000 elaniku kohta on 4552 nakatumist. Valgamaal on vastav näitaja 3393 ja Võrumaal 3659. Kolmes maakonnas on nakatumine languses.