Võrus on nüüd saadaval uus koroonavaktsiin

«Tegemist on esimese traditsioonilise valgupõhise vaktsiiniga koroonaviiruse vastu, mis on saanud Euroopa Liidus müügiloa ja selle Eestisse jõudmine on oodatud uudiseks ilmselt paljudele, kes seni kasutuses olnud mRNA põhiseid või vektorvaktsiine nende toimemehhanismi tõttu võõristanud on,» ütles Confido testimis- ja vaktsineerimistegevuse juht Martin Talu.