MOBIILSED PUNKTID ⟩ Põgenikud saavad peagi ajutist kaitset taotleda ka väiksemates kohtades

PPA tegeleb Murru sõnul praegu sellega, et luua võimekus minna piirkondadesse ka mobiilselt kohale. «See võimalus tekib järgmisest nädalast,» täpsustas ta. «Kui kohale sõidetakse, siis alustatakse majutusasutustest, kuhu on koondunud rohkem sõjapõgenikke ning tehakse seal päeva või paariga kõik vajalikud toimingud ära.»

Võru linnapea Anti Allase sõnul on Võrus hetkel ligikaudu 20 Ukraina sõjapõgenikku ning nende arv kindlasti suureneb. «Ajutise kaitse taotlemine peaks olema kättesaadav kõikides maakonnakeskustes,» lausus Allas, kelle sõnul asub Võrule praegu kõige lähem punkt Tartus. «Me oleme piiriäärsed maakonnad ning sealtpoolt need inimesed Eestisse ju tulevad.»

«Transpordiamet pakub praegu kõikidele sõjapõgenikele keskustesse sõitmiseks tasuta transporti: mitte ainult linnades, vaid ka maaliinidel,» rääkis Murd. «Kui tegemist on mõne üksiku inimesega, siis oleks mõistlik minna PPA teeninduspunkti ja teha kõik toimingud seal kohe ära. Ajutise kaitse taotlejatele on loodud eraldi letid, et see toiming käiks võimalikult sujuvalt ja kiiresti. Sisuliselt saab dokumendid tunni ajaga menetletud.»