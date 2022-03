Eestisse on saabunud 12 488 sõjapõgenikku

"Eestisse on saabunud 12 488 Ukraina kodanikku ja nende pereliiget, läbisõidul Eestist on 3002 inimest. Saabunute hulgas on 4251 last, osad neist päris väikesed," ütles Pentus-Rosimannus.

"Suurem osa on tulnud oma siinsete lähedaste juurde. Neid, keda riik aitab majutusega on 1999 inimest, praeguseks hetkeks juba ilmselt rohkem ning 472 neist on lapsed," rääkis ta.

Pentus-Rosimannuse sõnul kehtib kolmapäveast Eestis kord, kus sõjapõgenikud saavad ajutist kaitset. "Seda on juba väga aktiivselt kasutatud. See võimaldab neil elamisluba saada ühe päevaga, lapsed saavad kooli minna, ravikindlustuse saavad," ütles ta ja lisas, et isikukoodide andmiseks töötatakse ööpäev läbi.

"Eesti enda tegevustest: eelkõige on meil eesmärk tegutseda kahes suunas. Esimene on seotud Ukrainale abi andmisega. Enamik relvastusest ja muu on juba sinna jõudnud ja kasutusele võetud. Teine suund, millega tegutseme, on seotud NATO kaitsehoiaku tugevdamisega," selgitas ta.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik märkis, et Vladimir Putini alustatud sõda toob kannatusi kümnetele miljonitele inimestele. "Peame valmis olema, et see kõik võib kesta aastaid," nentis ta.

"Vaadates Ukrainas toimuvat, siis arvan, et siin ei jää ükski inimene tundetuks. See ei ole sõda, see on genotsiid. Sõjapõgenike arv kasvab iga päev tuhandetes. Meie moraalne kohus on neid aidata," kinnitas Kiik.

Kaitseminister Kalle Laanet ütles, et sõja raugemist ette näha ei ole. "Ollakse valmis kõigeks. Meie peame tegema kõik selleks, et aidata Ukrainat ja tegelema ka enda kaitse tugevdamisega," ütles ta.

"Mis on Putini Venemaa praegused mured? Kõigepealt lõhkuda Ukraina võitlejate moraal. Teine on Lääne ühtsus ja kuidas seda murendada," nentis Laanet.

"Rääkides liitlastest, siis meil on Eestis 1900 liitlassõdurit ja see arv on kasvamas. Me peame minema heidutushoiakust kaitsehoiakusse," ütles Laanet.

Välisminister Eva-Maria Liimets ütles, et Eesti tegutseb aktiivselt sellega, et meie kaitse- ja heidutusmeetmed oleksid tugevamad kui seni. "Kõik on muutunud ja see ei lähe samaks, nagu oli 23. veebruaril," ütles ta.