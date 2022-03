Valga vald sai uue kultuuriveduri

Nielson märgib ise, et õpingud kultuurikorralduse erialal on toetanud tema huvi inimestega töötamise ja turunduse vastu ning soovi aidata hea haldjana kaasa ürituste õnnestumisele. «Kuigi pärast ülikooli lõpetamist pole ma peamiselt erialast tööd teinud, olen siiski end proovile pannud kultuurivallas vabatahtlikku tööd tehes. Ka sotsiaaltööd tehes oli minu suur soov kultuurivaldkonda panustada, et näidata, mida olen õppinud ja mida saaksin oma kodukohale tagasi anda.»

Janeli Nielson on Valga valla elanik ning lõpetanud Valga gümnaasiumi. Vastne kultuurispetsialist lisas, et tal on suur rõõm, kui saab just koduvalla kultuurispetsialistina näha oma töö vilju, nendest rõõmu tunda ning sellega toetada siinseid kultuuriinimesi.