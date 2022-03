Ellujäämiseks tuleb eelkõige õppida selgeks loobumise kunst

«Olime nagu ussid. Keegi ei vaadanud, kes on kelle kõrval, oli see naine või mees. Kõik tahtsid keskel olla nagu pingviinid tuisus, sest energiat enam suurt ei olnud,» räägib 30 aastat ellujäämiskursusi korraldanud ja neid läbi teinud Kaitseliidu Võrumaa maleva kunagine pealik Aigar Liping (61).

Ukrainas rusudeks muudetud linnadest on pakku läinud nüüdseks juba üle kahe miljoni inimese, mis on pannud ka eestlased teise pilguga vaatama enda turvalisuse peale. Lihtsana näiv küsimus, kuhu õhurünnaku eest varjuda ja kust otsida sõja ajaks pelgupaika, on osutunud arvatust raskemaks.