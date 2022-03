Chaga müüja: välismaalastele on seen uus ja huvitav

«Palju on sakslasi, prantslasi nende päevade jooksul meie juurest läbi käinud. Kui eestlased teavad meie tooteid, siis välismaalastele on see uus. Olen must pässiku kaasa võtnud, et nad seent ise näeksid. Paljud on üllatunud, kui hea maitse seenest valmistatud Chaga eliksiiril on,» lausus Chaga OÜ Eesti müügijuht Margit Kurn. «Lätlasigi on hulga neil päevadel läbi käinud. Tean, et seen kasvab ka Lätis, aga ei tea, kui palju toodetakse selles seenest jooke,» tõdes ta.