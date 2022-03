Palanumäe külas põles kõrvalhoone

«Kas siis kellelgi suvekodu, aga mitte aastaringses kasutuses olev hoonetekompleks, puukuur-kõrvalhoone oli põlenud. Hoone hävis tules täielikult,» lausus Lõuna päästekeskuse valvepressiesindaja Tambet Vodi. Et hoonetekompleks polnud aastaringses kasutuses, ei olnud sinnani ka lumevaba teed. See raskendas päästjate jaoks olukorda.

«Päästjad on veel kohapeal, tuli on kustatatud, aga kontrollivad veel sündmuskoha üle, et midagi hõõguma ei jääks,» lisas Vodi tund pärast väljakutset.