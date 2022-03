Ukraina sõjapõgenikel on ühistranspordis tasuta sõiduõigus

«Venemaa on alustanud põhjendamatut sõda Ukraina vastu ning Eesti toetab Ukrainat ja selle riigi inimesi. Sõjapõgenikud on pidanud jätma selja taha oma senise harjumuspärase elu ja väga paljust loobuma. Hoiame kokku ja aitame neid. Tasuta sõiduõigus rongides ja bussides on seda kõike arvesse võttes üks väike, kuid oluline lüli, et meie Ukrainast pärit sõbrad tunneksid end Eestis mugavamalt ja turvaliselt,» ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.