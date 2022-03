Lähipäevadel püsib päikesepaistelisne kevadilm

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva vähese pilvisusega kuiv ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-5 m/s. Külma on 3-9, meremõjuga rannikul jääb õhutemperatuur nullkraadi kanti. Teisipäeva päeval on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6, pärastlõunal pöördub tuul kagusse. Sooja on 3-9 kraadi.

Kolmapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega kuiv ilm. Puhub ida- ja kagutuul 1-6 m/s. Külma on 3-9, meremõjuga rannikul nullkraadi ümber. Kolmapäeva päeval on päikesepaisteline ilm. Puhub kagu- ja idatuul 2-7 m/s. Sooja on 3-9 kraadi.