Piltuudis ⟩ Virmalised ilmutasid end isegi Valga linnas

Valgalanna Jana Kembre sõnul jälgib ta virmaliste liikumisi kahelt vastava sisuga veebilehelt ning äärmiselt tänuväärne on ka sotsiaalmeediagrupp Eestimaa Virmalised. Seekord püsis ta keset ööd üleval, et nähtusest hea foto tabada. Valgas sai ta virmalised fotole kell 1.30 öösel Kase tänaval. Enne seda oli naine need fotole püüdnud eelneva päeva õhtul 20.15 ajal Valga lähedal Jaanikese külas. «Aastaid pildistasin virmalisi põhjarannikul – elasin varem Tallinnas – ja ega ma väga ei uskunud, et Valga linnas nii hea tabamus teoks saab, aga salamisi lootsin ikka,» tõdes naine.