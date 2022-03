Sõjapõgenikele pakutakse materiaalset abi elu sisseseadmiseks Eestis, aga kas paketti peaks kuuluma ka psühholoogiline abi?

Absoluutselt peaks. See on väga hull lugu, mis nende inimestega on juhtunud. Kui inimene on tundnud surmahirmu ja kaotanud kõik nii lühikese aja jooksul, on tema emotsioonid väga erinevad. Selge on see, et neid emotsioone surutakse alla. Õnneks on inimkeha nii loodud, et kõigepealt tuleb šokifaas, mis lubab meil ellu jääda ja annab emotsioone tükikeste kaupa, mitte kõik korraga ei lajata vastu lagipead. Aga need jäävad meie sisse.