Maksu- ja tolliamet alustab enammakstud tulumaksu tagastamist

Täna hommikuks oli esitatud 588 000 tuludeklaratsiooni, millelt tagastamisele kuulub kokku 189 miljonit eurot enammakstud tulumaksu. Praegu esitatud tuludeklaratsioonide põhjal tuleb tulumaksu juurde maksta kogusummas 30 miljonit eurot. Juba kolmandat aastat on tulumaksudeklaratsiooni esitades võimalik tagasisaadav raha kohe ka annetuseks suunata. Seda võimalust on kasutanud 2 700 inimest, kes on kokku annetanud 115 000 eurot.

Kuna nii mõneski teenindusbüroos on jätkuvalt järjekorrad, siis soovitab MTA füüsiliste isikute tulude ja maksustamise teenusejuht Annika Oja tuludeklaratsiooni esitamiseks büroosse mitte tulla või kui see on siiski vajalik, lükata seda veel mõne nädala võrra edasi. „Kiiret ei ole, tuludeklaratsioone saab esitada mai alguseni,“ ütles Oja. „Palume ka inimestel aidata oma eakamaid lähedasi, et nad saaksid deklaratsiooni esitada MTA iseteeninduskeskkonnas.“