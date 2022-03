GALERII ⟩ Põlva kultuurikeskuse täitsid Ukraina toetuseks isamaalised laulud

Saalitäis põlvalasi seisis solistidega kaasa lauldes püsti, süüdates taskulambid telefonides. Pärast solistide tänamist kollaste lilleõitega lauldi «Ärkamise aega» veel kord.

Toetuskontserdil astusid üles Põlva- ja Võrumaa solistid, kellest nooremad on tuntust kogunud Margot Suure ja Riivo Jõgi käe all: Rita Ray, Meelis Hainsoo, Margot Suur, Sireli Salum, Arhanna Sandra Arbma, Gete-Ly Vija, Minna-Emilie Vürst ja Hellika Otsar. Neid saatis Tallinna Politseiorkester Riivo Jõgi juhatusel.

Kavas olid armastatud laulud Arne Oidi, Rein Rannapi, Siiri Sisaski, Tõnis Mägi, Kristi Raiase, Ülo Vinteri, Rene Eespere jt sulest, sh «Rahu», «Kodulaul», «Kui mind kutsud sa», «Päike ikka paistma jääb».

«Tunne on kibemagus siin laval olla – aga see on ühendav,» tunnistas Rita Ray.

«Täna on see õhtu, kus kahurid kõnelevad, aga muusad ei vaiki,» lisas Meelis Hainsoo.

Toetuskontserdi lõpus tänas Põlva vallavanem Martti Rõigas vallavalitsuse poolt kõiki, kes on avanud oma südame Ukrainale, sh sõpruspiirkonnale Kulikivkale. «Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles mõned päevad tagasi, et tugev ei tähenda suurt. Tugev on vapper ja valmis võitlema oma riigi ja maailma kodanike elude eest. Tänane kontsert on tugev tahteavaldus ja siiras soov meie sõpru Ukrainas sellel keerulisel ja kurval ajal aidata,» toonitas omavalitsusjuht.

Chernihivi oblastis, Kiievist põhjas asuvat Kulikivkat seob Põlvamaaga 52 aastat sõprussidemeid. Rõigase andmeil Kulikivkas otsest lahingutegevust viimastel päevadel toimunud ei ole – küll on aset leidnud mitmeid intsidente ning põlema süüdatud maju. Kehtestatud on komandanditund, mistõttu liikumine tänavatel on keelatud kella üheksast õhtul hommikul kella kuueni. Elatakse ja ööbitakse keldrites. Naised valvavad kodusid, mehed on rindel.

Vaatamata keerulisele olukorrale on kulikivkalased olnud ise abistajad, toetades Chernihivist tulevaid põgenikke – toimub ju seal aktiivne lahingutegevus. Kolmapäeval õnnestus Kulikivkasse üle pika aja tarnida toiduaineid, mida kohalikud püüavad sõiduautodega mööda kõrvalteid liikudes oblastikeskusse toimetada.