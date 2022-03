Täna tähistatakse rahvusvahelist õnnepäeva

Meie vaimsele tervisele on kahtlemata kõige kasulikum, kui lubame endale tunda ja kogeda erinevaid emotsioone. Aga vahel aitab tasakaalu hoida, kui proovida teadlikult suurendada just meeldivate emotsioonide kogemist. Üks viis seda teha on mõelda sellele, millele ning kellele saame tänulikud olla.