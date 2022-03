Maakondade tervisespordikeskused said 600 000 eurot toetusi

„Eesti spordipoliitika tulevikuvisioon on, et aastal 2030 liigub pea 70% Eesti inimestest regulaarselt. Selleks, et eestlased saaksid ja tahaksid liikuda, on oluline tagada mitmekülgne ja hea sporditaristu. Tänu riigi toetusele ja erasektori abile on viimase nelja aasta jooksul saanud värskes õhus liikumise võimaluste parendamine tõelise hoo sisse – kaasajastatud ja arendatud on mitmeid maakondlikke tervisespordikeskusi,“ rääkis kultuuriminister Tiit Terik.