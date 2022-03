Kolmapäeval on oodata lörtsisadu

Öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Vastu hommikut saartelt alates pilvkate tiheneb, Loode-Eestis võib veidi vihma ja lörtsi sadada. Puhub edela- ja läänetuul 2-8, rannikul puhanguti 11 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -4 kraadi, saartel ja läänerannikul tuleb kohati kuni +2 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja läänetuul 2-6 m/s. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea. Õhutemperatuur on -2 kuni -4 kraadi.