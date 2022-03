Toidupankade kevadised toidukogumispäevad tulevad taas

Kõik särasilmsed heasoovijad on oodatud liituma vabatahtlike meeskonnaga, et aidata koguda kauem säilivaid toiduaineid puudust kannatavatele inimestele. Selle aasta kevadiste toidukogumispäevade elluviimiseks oodatakse osalema ligi 800 vabatahtlikku. Tegu on hea võimalus nii eraisikutel, ettevõtetel, kui mistahes organisatsioonidel kaasa lüüa Toidupankade töös ja teha mõnetunnine heategu, mis aitab muuta paljude Eesti inimeste elu paremaks. Ettevõtmisega on liitunud valik Rimi, Prisma, Selveri, Coopi, Maksimarketi, Konsumi ja Maxima toidupoode üle Eesti.