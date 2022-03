Koerad kukkusid läbi järvejää, kalamees läks ATVga Tamula järvele

Eile kell 13.57 teatati, et Võru vallas Võlsi külas läks ATVga kalamees Tamula järvele. Kohale sõitnud päästjad juhtisid mehe tähelepanu, et järv on äärest juba osaliselt lahti ning sõidukiga veekogule minek on eluohtlik. Kalamees võttis hoiatust kuulda ning tuli jäält ära.