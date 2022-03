Otepää valla ettevõtluse- ja arendusteenistuse juhataja on Riina Savisaar

Riina Savisaar on pärit Rõngust. Ta on lõpetanud Rõngu Keskkooli ja 2008. aastal Eesti Maaülikooli bakalaureuse kraadiga keskkonnamajanduse eriala. Varasemalt on ta töötanud Konguta Vallavalitsuses keskkonnaspetsialisti ning arendus- ja keskkonnanõunikuna ja Võrumaa Arenduskeskuses rahvatervise ja turvalisuse spetsialistina.