Puka alevik sai pakiautomaadi võrra rikkamaks

«Uute pakiautomaatide asukohtade valikul soovime olla klientidele võimalikult lähedal, ka väiksemates asulates üle Eesti, kus varem pakiautomaati pole olnud,» selgitas DPD Eesti tegevjuht Remo Kirss. «Pukale lähimad DPD pakiautomaadid on seni olnud Otepääl ja Tõrvas.» Veel kaks DPD Valgamaa pakiautomaati asub Valga linnas ehk kogu maakonnas on neid kokku viis.

«Viimaste aastatel on e-kaubandus teinud suure kasvuspurdi ning eelmisel aastal kasvas pakiautomaatidesse tellitud kauba maht üle 30%,» lisas Kirss. «DPD-s kasvas pakisaadetiste maht mullu ligi miljoni paki võrra ning kulleriga koju tellimiste hulk tõusis üle poole võrra».

Selleks, et rahuldada kasvavat nõudlust paigaldas DPD eelmisel aastal 72 uut pakiautomaati üle Eesti ning lisaks ehitas suuremaks 40 olemasolevat pakiautomaati. «Pingutame selle nimel, et pakiveoteenus toimiks kiirelt ja sujuvalt ning ka edaspidi keskendume jätkuvalt sellele, et DPD pakiautomaadid oleksid klientidele mugava asukohaga esimene valik,» kinnitas Kirss.