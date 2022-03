Tõrva vallas oli arutluse all sealne haridusmaastik

Sapp toonitas oma ettekandes, et muutuv rahvastik eeldab muutuseid haridusvõrgus – kohaliku omavalitsuste vastutus seisneb eelkõige kodulähedase alushariduse võimaldamises ning gümnaasiumihariduse pakkumine on eelkõige võimalus mitte kohustus, millega kohalviibijaid ei nõustunud. Mihkel Laan tõi ettekandes välja kolm erinevat alternatiivi, kuidas koolivõrgu korrastamisega edasi minna ning mis võiksid olla seejuures tagajärjed. Lisaks tutvuti Tõrva valla ja selle piirkondade rahvastiku muutumisega ajas ning käidi välja idee luua unikaalne mulgi kallakuga kool.

Ettekandjatelt said küsimusi küsida nii kohalviibijad saalis kui otseülekande jälgijad Facebooki teel. Peale igat ettekannet toimus laudkondades arutelu ning olulisemad mõtted pandi paberile, mis on oluliseks sisendiks haridusvõrgu arengukava koostamiseks.

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann jäi avakoosolekuga igati rahule. «Oli väga konstruktiivne arutelu asjakohaste ettekannetega, mis andsid põhjaliku ülevaate meie praegusest olukorrast. Jätkuvalt oleme seisukohal, et gümnaasiumiosa säilimine on äärmiselt oluline Tõrva valla haridusvõrgu ja elanikkonna jätkusuutlikkuse seisukohast,» sõnas Ruusmann. «Selge on see, et demograafilised muutused nõuavad muutuseid ka haridusvõrgus ning seda lähtuvalt õpilaste arvust.»