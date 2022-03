Liinibuss vajus kraavi, suitsetamisest süttis tekk

Päästjad hoiatavad ühtlasi, et kevadiste päevaste soojakraadidega sulab jää veekogudel kiiresti õhemaks ning sellele minna on järjest ohtlikum.

Päästjad on hinnanud eriti ohtlikuks jääle mineku järgmistel veekogudel, kus jää juba liiga õhuke või ääred lahti sulanud. Need on: Tamula järv, Vagula järv, Võhandu jõgi, Õrsava järv, Värska laht ning Ahja ja Meelva järv. Jää on suures osas ära sulanud Võõpsu sadamas ja Räpina paisjärvel.