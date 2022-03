Galerii ⟩ Keenis mälestati märtsiküüditamise ohvreid

Kase sõnul sattus toona erinevate repressioonide alla umbes 70 000 inimest. «1949. aastal küüditati Eestist 20 000 inimest, pool neist olid naised ja lapsed, kelle mehed olid juba vangi viidud. Pool olid talupidajad, kelle kohta olid toimikus kriteeriumid, mis sobisid küüditamise jaoks. Rahva hulgas liigub palju müüte nagu naabrid oleks öelnud, et pangu naabri nime ka sinna kirja. Selliseid asju ei ole kuskil leitud, kaitsepolitsei on neid asju kommenteerinud, iga küüditamisele mineva pere kohta oli toimik ja toimikus nimekiri. Kõik see oli okupatsiooni tagajärg. Ei ole nii, et naabrimees oli vihane. Tuleb vaadata kurjalt Venemaa poole ja mitte kuskile mujale,» kõneles Kase.