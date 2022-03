COVID ⟩ Lõuna-Eestisse tuli juurde ligi 100 uut nakatunut

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti üle Eesti 4558 testitulemust, millest 1451 osutus positiivseks. Võrumaal tuli juurde 41 (päev varem 20), Põlvamaal 31 (päev varem 4) ja Valgamaal 23 (päev varem 14) koroonapositiivset, selgub terviseameti andmetest.

Teisipäeva hommiku seisuga on Eesti haiglates 333 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 160 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 95 ehk 59,4% on vaktsineerimata ja 65 ehk 40,6% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 37 uut haigusjuhtu, millest 14 juhul vajasid patsiendid hospitaliseerimist sümptomaatilise COVID-19 tõttu.

Suri neli koroonaviirusega nakatunud inimest, kellest kaks olid vaktsineerimata: 67-aastane mees, 82-aastane naine, 92-aastane naine ja 94-aastane mees.