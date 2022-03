Valga ukraina seltsi juht: nutmine ei aita

Dovha roll on Ukrainast saabujatele infot jagada ja seda vallavalitsusele vahendada, samuti muu organiseerimistöö. Pärast sõja algust on ukraina rahvusest naise telefon pidevalt helisenud. Dovha on Valgas elanud juba üle 20 aasta, pärit on ta aga Ukrainast Vinnitsa oblastist. Kohtumist temaga polnud lihtne kokku leppida, kuna naise päevi täidab põgenike abistamine.

«Inimesed otsivad infot ja toetust. Rääkisin inimestega, kes toetavad ukrainlasi. Nad ütlesid, et mõni vajab sööki, mõni tahab suhelda. Ukrainlased on temperamentsed inimesed, nad tahavad suhelda. Nad ei ole harjunud istuma kinnises ruumis. Viimasel ajal on tempo selline, et ma ei tea, kust see Vesuuv tuleb. Inimesed pöörduvad minu poole ja pean kuidagi aitama,» kirjeldas Dovha.