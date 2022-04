COVID ⟩ Laupäeval tuvastati Lõuna-Eestis 37 nakatunut

Viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta on Lõuna-Eestis praegu kõige kõrgem Põlvamaal – 1468 inimest. Valgamaal on sama näitaja 1258 nakatunut ja Võrumaal 1222 nakatunut 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul. Võru- ja Põlvamaal on nakatumine vähenemas, kuid Valgamaal on toimunud väike tõus.