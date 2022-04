COVID ⟩ Lõuna-Eestisse lisandus reedel 58 nakatunut

Viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta on Lõuna-Eestis praegu kõige kõrgem Põlvamaal – 1525 inimest, mis on ka Eesti hetke kõrgeim näitaja. Valgamaal on sama näitaja 1241 nakatunut ja Võrumaal 1265 nakatunut 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul. Kõigis kolmes maakonnas on nakatumine vähenemas.