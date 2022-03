COVID ⟩ Lõuna-Eestisse tuli juurde 119 uut nakatunut

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 3625 testitulemust, millest 1165 osutus positiivseks. Põlvamaal tuli juurde 62 (päev varem 24), Võrumaal 38 (päev varem 30) ja Valgamaal 19 (päev varem 22) koroonapositiivset, selgub terviseameti andmetest.

Viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta on Lõuna-Eestis praegu kõige kõrgem Põlvamaal – 1675,7 (päev varem 1627) inimest. Valgamaal on sama näitaja 1358 (päev varem 1492,7) nakatunut ja Võrumaal 1349,7 (päev varem 1341,2) nakatunut 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul.

Neljapäeva hommiku seisuga on Eesti haiglates 306 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 145 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 82 ehk 56,5% on vaktsineerimata ja 63 ehk 43,5% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 37 uut haigusjuhtu, millest 16 juhul vajasid patsiendid hospitaliseerimist sümptomaatilise COVID-19 tõttu.

Suri kaheksa koroonaviirusega nakatunud inimest, kellest neli olid vaktsineerimata: 62-aastane mees, 70-aastane naine, 73-aastane mees, 76-aastane mees, 84-aastane naine, 87-aastane mees, 91-aastased mees ja naine.