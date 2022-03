Põlva koolijuht: haridust liiga pehmeks teha ei saa

«Ma pole jõudnud vaadata, kui suured me Eestis oleme, aga sellise õpilaste arvuga koole on väheks jäänud,» ütleb Räpina vallast Verioralt pärit Igmar Matto. Pärast viit Virumaal Rakke koolis veedetud tööaastat on ta kodukandis tagasi ning juhib 1. märtsist Lõuna-Eesti suurimat põhikooli. «Töötajaid on siin sama palju kui Rakkes õpilasi – 130. Mastaabid on erinevad. Kolm maja. Oleme Kagu-Eesti haridustempel.»