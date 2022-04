Riigile kuuluv AS Hoolekandeteenused ehitab kortermaja, varasema nimega erihooldekodu, Valgas aadressile Jaama puiestee 5. Jaama puiestee 7 asub perekeskuse Kurepesa asenduskodu peremaja. Kinnistule tuleb kahekorruseline, umbes 450-ruutmeetrise ehitusaluse pinnaga hoone, kus neli korterit. Igas korteris hakkab elama kuus psüühilise erivajadusega inimest, kokku on majas seega 24 elanikku. Neile pakutakse ööpäevaringset hooldust, tööd saab kümme inimest. Igal elanikul on isiklik magamistuba, ühiseks tegutsemiseks on abiruumid ja avar köök-elutuba.