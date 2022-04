ILMAJAAM ⟩ Talvised ilmad ei taha veel taanduda

Ilmateenistuse teatel ööl vastu esmaspäeva pilvisus tiheneb. Kohati sajab lund ja lörtsi. Tuul pöördub läänest lõunakaarde 3-9, hommikul saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -6, rannikul kohati kuni +2 kraadi.

Esmaspäeva päeval on valdavalt pilves ilm. Sajab lund ja lörtsi ning kohati ka vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti 14, Liivi lahe ümbruses kuni 20 m/s. Pärastlõunal tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves ilm. Sajab lund ja lörtsi. Puhub lõunakaaretuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Hommikul pöördub tuul saartel põhja. Õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi.

Teisipäeva päeval on pilves ilm. Sajab lund ja lörtsi, pärastlõunal loode poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Tuul pöördub kõikjal põhja ja loodesse 5-12, puhanguti 14, saartel ja rannikul kuni 18 m/s. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on -2 kuni +2 kraadi.

Kolmapäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab lund, hommikuks on sadu laialdasem. Tuul pöördub loodest edelasse ja lõunasse 5-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Külma on 3-9, rannikul tuleb kohati null kraadi.