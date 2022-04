VIDEOLUGU ⟩ Minister Riisalo: Põgenikes tuleks koorma kõrval näha ka võimalust

«Kui me oleme rääkinud vananevast ja vähenevast rahvastikust, oleme rääkinud, et meil napib hooldustöötajaid hoolekandeasutustes, et meil napib teenindavat personali erasektoris, et meil on vähe sanitare, õdesid, ka politseinikke, siis me võiksime nendes inimestes näha enda jaoks ressurssi, kes aitavad tühje ja uusi tekkivaid töökohti täita,» lausus Riisalo Lõuna-Eesti Postimehele.