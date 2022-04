Tartu-Valga rongiliinil muutub neljapäeval erakorraliselt sõiduplaan

Elron juhib tähelepanu, et asendusbussidega ei ole võimalik jalgrattaid transportida. Ratastooliga on asendusbussi kasutamine võimalik eeldusel, et ratastool pannakse pakiruumi ehk see peab olema kokkupandav ning reisija saab ise bussi minna. Juhul, kui klient saab liikuda ainult ratastoolis, palub Elrion oma reisisoovist ja täpsetest reisi aegadest vähemalt kolm tööpäeva varem e-posti teel abi@elron.ee teada anda. Vaid sel juhul on võimalik korraldada spetsiaalne transport, kuhu saab ratastooliga siseneda.