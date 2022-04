Võrumaal põrkasid kokku sõiduauto ja kaubik

«Avariis said viga kaks sõiduautos olnud inimest ja kaubikujuht, kes viidi täiendavaks tervisekontrolliks haiglasse,» teatas Võru patrullpolitseinik Siim-Sander Järvpõld. «Liiklus õnnetuspaigas oli mõlemas sõidusuunas avarii tõttu häiritud, kuni avariilised masinad teisaldati. Sõidutee oli talviselt libe ja õnnetuse ajal ilm tuisune.»

Politsei selgitas, et autojuhid olid kained ja juhtimisõigusega. Sõiduautol olid all suverehvid. Mis asjaoludel kokkupõrge täpsemalt aset leidis, on veel selgitamisel.