Osa Kinder kaubamärgi maiustusi eemaldatakse müügilt

Ferrero Ardennes S.A Belgia tootja on alustanud üle Euroopa mitmete Kinder kaubamärgi maiustuste tagasikutsumist ennetava meetmena. Tagasikutsutavaid tooteid seostatakse võimaliku saastumisega, andis teada põllumajandus- ja toiduamet

Ameti peaspetsialisti Triinu Allika sõnul on hetkel teada, et kõnelaused toodete partiid on jõudnud müügile AS Prisma Peremarket kauplustesse, kes kõrvaldas vastavad partiid müügilt ja algatas ka nende tagasikutsumise tarbijalt. «Amet kogub jätkuvalt informatsiooni tagasi kutsumisele kuuluvate toodete kohta. Kõiki Eesti teadaolevaid maaletoojaid ja edasimüüjaid on juhtumist teavitatud.»

Tooteid seostatakse võimaliku saastumisega Salmonellaga ja salmonelloosi haigusjuhtumitega mitmes Euroopa riigis, sealhulgas Suurbritannias, Saksamaal, Iirimaal, Norras, Hollandis, Luksemburgis, Rootsis ja Prantsusmaal.

«Juhul, kui selgub, et teatud toodete partiid on jõudnud Eestisse, tuleb need müügilt eemaldada. Maaletoojad ja kauplejad peavad tooted tagasi kutsuma ka tarbijatelt,» kirjeldas Allika.

Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) on koos Euroopa Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskusega (ECDC) koostamas haiguspuhangu kiirhinnangut. Eesmärk on kaardistada hetkeolukord, aidata riikidel ühiselt leida puhangu nakkusallikas ja see eemaldada.

Tarbijatel, kes on kõnealustest partiidest endale tooteid soetanud, on õigus pöörduda kaebusega kaupleja poole, kust toode osteti. AS Prisma Peremarket kutsub tagasi järgmiste toodete partiid: Kinder Surprise üllatusmuna (20gr): 15.07.2022, 05.08.2022, 14.08.2022, 19.08.2022, 07.10.2022; Kinder surprise tüdrukutele (20gr): 17-07-2022, 07-08-2022, 26-08-2022,04-10-2022; Kinder Surprise 3-pakk (60gr): 05-08-2022, 06-08-2022, 27-08-2022, 02-10-2022 ja