Toidupank kogub toidukogumispäevade raames annetusi.

«Toidupanga abivajajate arv on viimasel ajal jõudsalt kasvanud. Ligi 15 000-ni kasvanud Eesti abivajajate hulka on mõjutanud elektrienergia hinnatõusust suurenenud vaesus. Jagame iganädalaselt toitu veel üle 2000-le Ukraina sõjapõgenikule,» ütles Toidupanga tegevjuht Piet Boerefijn. Ta lisas, et praegusel ajal on kõigi annetajate panus elulise tähtsusega, mis annab võimaluse Toidupangal paremini kõiki abivajajaid aidata.

Kampaaniast võtab osa 50 jaekauplust üle Eesti, kus kahe päeva jooksul kokku osaleb ligi 800 vabatahtlikku, kes aitavad annetusi koguda ja transpordiks ette valmistada, sõnas Boerefijn. Sel reedel ja laupäeval toimuvad Toidupanga toidukogumispäevad esimest korda pärast 2020. aasta detsembris toimunud kampaaniat, vahele jäi koroonapiirangute aeg, mil annetusi koguti läbi kaupluste e-poodide.

Boerefijni sõnul on Toidupanga toidukäive küll viimastel aastatel kasvanud, aga seda peamiselt kauplustest nn päästetud toidu koguse osas. «Meie eesmärk on päästetud toidule lisada ka kvaliteetseid kauasäilivaid tooteid, et toidupakk oleks mitmekesisem ja toitvam. Nendest aga on toidupankadel kõige suurem puudus,» lisas Boerefijn.

«Kutsume üles kõiki, kes kauplusi külastavad, tegema annetust Toidupanga kogumiskärudesse ning tegema heategu puudustkannatavatele inimestele,» ütles Boerefijn. Ettevõtmisega on liitunud valik Rimi, Prisma, Selveri, Coopi, Maksimarketi, Konsumi ja Maxima toidupoode üle Eesti.

Kõik, kes soovivad toidupankade tööle kaasa aidata, kuid ei saa osaleda toidukogumisaktsioonis, on oodatud seda tööd püsivalt toetama. Annetada on võimalik Eesti Toidupanga kodulehel https://www.toidupank.ee/rahalised-annetused/ või helistades annetustelefonidele: 900 9005 – annetad 2 eurot; 900 9010 – annetad 8 eurot.

Toidupank tegutseb alates 2010. aasta märtsist, et leevendada vaesusprobleemi Eesti ühiskonnas ja võidelda toidu raiskamise vastu. 2021. aastal jagas Toidupank abivajajatele üle 3,2 miljoni️ kilogrammi päästetud ja annetatud toitu. Lisaks sellele jagatakse neljal korral aastas Euroopa Liidu toiduabi.