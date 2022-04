COVID ⟩ Enim lisandus Lõuna-Eestis nakatunuid Võrumaal

Reede hommiku seisuga on Eesti haiglates 292 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 115 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 69 ehk 60% on vaktsineerimata ja 46 ehk 40% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 41 uut haigusjuhtu, millest 14 juhul vajasid patsiendid hospitaliseerimist sümptomaatilise COVID-19 tõttu. Viimase 10 päeva jooksul on haiglaravile lisandunud keskmiselt 13,1 sümptomaatilist COVID-19 patsienti päevas, teatas terviseamet.

Suri viis koroonaviirusega nakatunud inimest, kellest üks oli vaktsineerimata: 90-aastane naine, 89-aastane naine, 88-aastane mees, 88-aastane naine ja 81-aastane mees.

Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 63,4%. Tänahommikuse seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 447 156 inimest.