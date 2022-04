KOROONA ⟩ Reoveeuuring näitab jätkuvalt langustrendi

Terviseameti keskkonnatervise osakonna nõunik Merli Jõemaa tõdes, et koroonaviiruse tase reovees on jätkuvalt languses. «Eelmisel nädalal viiruskasvu näidanud Lõuna-Eesti punktidest on Tartu, Võru ning Põlva sel nädalal taas languses,» ütles ta.

Juurde on lisandunud rohelisi punkte – Haapsalu, Märjamaa ja Jõgeva. Võrreldes varasema nädalaga oli viiruskasv Maardus, Rakveres ning Viljandis.

Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku riskitase kõrge. Üldine haigestumine on langustempos, sellel nädalal langes haigestumus 25,8%. Uue nädalaga peaks haiglaravi näitaja minema alla 250 ning aprilli keskpaigas on lootust jõuda alla 200, teatas terviseamet.